Truffe agli anziani: a Mendicino incontro informativo con i Carabinieri

Importante iniziativa congiunta a Mendicino organizzata dall’Amministrazione comunale, dal Comando Stazione dei Carabinieri e dalla Parrocchia San Nicola di Bari per sabato 25 gennaio prossimo presso il Teatro cittadino.

Alle ore 16:30 il Sindaco Irma Bucarelli, il Comandante Ferdinando Muraca e il Parroco Don Enzo Gabrieli incontreranno i cittadini per promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione finalizzata a contrastare il grave fenomeno delle truffe a danno degli anziani.

«Le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno in preoccupante aumento e il nostro obiettivo è fornire strumenti e informazioni utili per riconoscere e prevenire tali situazioni. La sicurezza dei nostri anziani è una priorità. È fondamentale che siano informati sui rischi e sulle modalità di truffa, affinché possano proteggersi e non cadere in inganno» - ha dichiarato il primo cittadino.

Durante l'incontro, esperti delle forze dell'ordine condivideranno consigli pratici su come difendersi da possibili raggiri e su quali comportamenti adottare in caso di sospette situazioni di truffa. Inoltre, sarà un'importante occasione di confronto e dialogo, dove i cittadini potranno porre domande e condividere esperienze.

È fondamentale sensibilizzare la comunità su questo tema e fornire informazioni utili per prevenire questi crimini odiosi. Gli anziani sono spesso vulnerabili e vanno protetti, garantendo loro un ambiente sicuro e informato.

I Carabinieri presenteranno una serie di strategie utili per riconoscere le truffe, evidenziando i segnali di allerta e fornendo indicazioni pratiche su come comportarsi in situazioni sospette. «Educare gli anziani è il primo passo per difenderli. Siamo qui per ascoltarli e rispondere a ogni loro domanda», ha dichiarato il Comandante Muraca.

Anche il Parroco Don Enzo Gabrieli ha sottolineato il ruolo della comunità nel sostenere i più anziani: «La nostra Chiesa è un luogo di ascolto e supporto. Dobbiamo lavorare insieme per creare un ambiente sicuro e accogliente per i nostri anziani», il commento.

L’incontro si concluderà con una sessione di domande e risposte, in cui gli anziani potranno esprimere le loro preoccupazioni e ricevere chiarimenti sui temi trattati.