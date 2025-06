Corigliano-Rossano. Comune e Carabinieri insieme contro le truffe agli anziani

Uno dei fenomeni criminali molto diffuso è quello delle truffe. Soprattutto quelle che prendono di mira le persone fragili o anziane, lasciando in queste persone strascichi psicologici molto difficili da superare.

È proprio il caso di dire che oltre al danno economico e al trauma psicologico conseguenza del raggiro, le vittime subiscono anche un diffuso senso di colpa per essere stati truffati.

I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

A tal proposito, proprio in virtù delle tante iniziative avviate dall’amministrazione comunale nei confronti delle fasce più deboli e vulnerabili della nostra popolazione, e in perfetta comunione d’intenti con le quattro Stazioni dei Carabinieri presenti ed operanti sul territorio comunale, le quali anche come organo di raccordo con le Parrocchie, stanno portando avanti una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione di questo ignobile reato: la truffa agli anziani.

È giusto rimarcare come i nostri genitori e nonni, sono sempre pronti ad aiutare chi ne ha bisogno. Ed è proprioin questo patrimonio di umanità che si insinuano spietati approfittatori, che fingendo di essere portatori di bisogni o pronti a mettersi a disposizione per superare le difficoltà in cui si troverebbero loro parenti, che estorcono denaro e gioielli.

L'Arma dei Carabinieri ha realizzato un volantino informativo ricco di consigli pratici e raccomandazioni utili su come riconoscere ed evitare le truffe.

Il nostro Ente unitamente ai Comandanti e militari delle Stazioni Carabinieri ha già avviato questa importante campagna di sensibilizzazione anche presso presso le comunità parrocchiali.

Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. Non fidatevi delle apparenze e seguite i consigli che troverete sul volantino..