Supporto vittime violenza, un corso per le operatrici di “Attivamente Coinvolte”

E’ stato presentato il 23 gennaio scorso, e proseguirà il 30 gennaio e il 25 febbraio, il nuovo corso di formazione destinato alle operatrici del centro antiviolenza.

Un evento di grande rilevanza, presso la Sala delle Giovani Idee, all'interno del Parco della Biodiversità Mediterranea della Provincia di Catanzaro.

Un corso pensato per approfondire e condividere le buone pratiche nell'ambito dell'accoglienza e del supporto alle donne vittime di violenza, con un focus particolare sulla violenza sessuale e il consenso.

L'iniziativa è del Centro Antiviolenza “Attivamente Coinvolte”, realtà storica calabrese che da oltre 20 anni offre sostegno e supporto alle donne e ai minori vittime di violenza. Il Centro, che gestisce tre centri d’ascolto sul territorio, è membro attivo di numerose organizzazioni, tra cui D.i.Re. (Donne in rete contro la violenza), il C.A.D.I.C. (Coordinamento dei Centri Calabresi Antiviolenza) e l’Osservatorio Regionale Antiviolenza.

"Questo evento - scrivono i promotori - si propone di fornire un'opportunità unica di confronto e aggiornamento tra esperte e professioniste del settore, con l'obiettivo di avviare un'azione innovativa di formazione, sensibilizzazione e informazione.

La violenza sessuale è un fenomeno estremamente grave e il concetto di consenso è fondamentale per comprendere la violenza sessuale:il consenso implica una decisione libera e consapevole, mentre ogni violenza, abuso sessuale nega questa libertà.

Le operatrici specializzate del centro in collaborazione con l’Associazione “Dall’Ostetrica”, suggeriranno modalità pratiche e efficaci per sensibilizzare le donne, aiutarle a riconoscere i segni della violenza e a reagire in modo consapevole.

A guidare l’evento formativo saranno: l’Avv. Stefania Figliuzzi, presidente del Centro Antiviolenza “Attivamente Coinvolte”, esperta in Gender Equality e formazione nazionale sul contrasto alla violenza di genere e la Dott.ssa Maria Rosaria Juli, psicologa e psicoterapeuta, vice-presidente del Cav "Attivamente Coinvolte" e docente all'Università “Magna Graecia”.

L’evento, dunque, rappresenta un’occasione unica per rafforzare la rete di supporto alle donne e aumentare la consapevolezza riguardo la violenza sessuale, il consenso e la tutela dei diritti delle vittime. Un'opportunità di crescita per tutte le figure coinvolte nel contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di costruire una comunità più sensibile e preparata a rispondere in modo adeguato alle necessità delle vittime".