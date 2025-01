Bimba di 4 anni cade dal secondo piano, si rialza e va a cercare la madre

Tragedia letteralmente sfiorata, stamani, a Corigliano Rossano, nel cosentino, dove una bambina di appena quattro anni di età è caduta dal secondo piano di un palazzo rimanendo fortunatamente illesa.

Secondo quando ricostruito finora, la piccola si sarebbe arrampicata ad una finestra di casa per poi precipitare accidentalmente per alcuni metri fino a terra riportando solo delle escoriazioni e qualche graffio.

Dopo l’accaduto, poi, impavida e per niente intimorita, si è alzata da sola ed è andata in un negozio vicino chiedendo della madre. Quest’ultima, avvisata, non si era accorda di nulla. La piccola, intanto, È stata portata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Corigliano-Rossano, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che sarebbe stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza presenti nella zona.