Incendio in una discarica abusiva a Catanzaro, a fuoco tremila mq di rifiuti

Dalle undici e mezza di ieri sera, dunque da oltre nove ore - almeno fino al momento in cui scriviamo - i vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per avere la meglio su un incendio divampato in una discarica abusiva, lungo via Lucrezia della Valle, a Catanzaro.

Sul posto - che è in prossimità del campo rom cittadino - stanno operando ben venticinque uomini dei pompieri, assistiti da otto automezzi, e fatti confluire sia dalla sede centrale del capoluogo che da Lamezia Terme e dal distaccamento volontario di Taverna.

Il fuoco ha interessato una vasta area di circa tremila metri quadrati interamente colma di rifiuti di vario genere. Nella notte è stata fatta intervenire anche una Terna, un mezzo di movimento terra, per consentire lo smassamento delle cataste dei materiali e permettendo una più efficace opera di estinzione.

Presenti anche gli uomini della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza. L’attività, come dicevamo all’inizio, è ancora in atto.