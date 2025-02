Vibo. Perdita riparata nel centro storico, nelle case torna l’acqua

I problemi sulla condotta idrica, causa della carenza che negli ultimi giorni si è verificata nella zona del centro storico di Vibo Valentia, sono state superate.

Lo annuncia il Comune napitino riferendo che durante l’intera giornata di oggi, sabato 1 febbraio, gli operai dell’ente, della ditta IEnergy che si occupa della manutenzione della rete, e della Redel, hanno lavorato incessantemente per effettuare gli interventi di riparazione necessari a seguito dell’episodio verificatosi nei giorni scorsi in via Cordopatri.

I danni causati dalla rottura della condotta, da parte di una ditta terza, infatti, hanno avuto delle conseguenze più serie di quanto inizialmente constatato, anche a causa di una rete particolarmente fatiscente e quindi facilmente soggetta a rotture in più punti, come è avvenuto nella linea che serve tutta la zona del quartiere Carmine e di piazza Terranova.

Nella giornata, con l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, che ha seguito passo dopo passo gli interventi di riparazione, si è potuto completare il lavoro ed ora nella quasi totalità delle abitazioni l’acqua è ritornata a sgorgare dai rubinetti.