Lite per il parcheggio, camionista calabrese accoltellato a Potenza

L’ospedale San Carlo di Potenza

Un camionista calabrese di 50 anni è stato accoltellato da un collega autotrasportatore, un 52enne di Potenza, al culmine di una lite per futili motivi, in pratica per il parcheggio dei loro mezzi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, durante l’alterco, che è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso nella zona industriale del capoluogo lucano, il 52enne avrebbe estratto un coltello a serramanico dalla lama di 20 centimetri attingendo la vittima più volte all’addome.

Il 50enne è stato poi soccorso e portato in codice rosso nell’ospedale San Carlo di Potenza, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il potentino è stato invece arrestato per tentato omicidio ed al momento è rinchiuso in carcere, misura convalidata anche dal Gip del tribunale locale.