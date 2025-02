Nuoto, Regionali Indoor: i “ragazzi terribili” della Rari Crotone fanno incetta di medaglie

Grandi prestazioni per i “ragazzi terribili” del settore Master della Rari Nantes Auditore Crotone, che ieri mattina hanno fatto incetta di medaglie nei Campionati Regionali Indoor che si sono disputati a Cosenza.

Tra i risultati spiccano la medaglia d’oro nella Staffetta 4x50 mista con il tempo di 2’.42’’.78 e l’exploit di Franco Garofalo, che ha migliorato il suo record regionale negli 800 Stile Libero M70 grazie all'ottimo lavoro fatto in questi mesi insieme allo staff Rari Nantes.

A livello individuale conferme praticamente per tutti e ottime risposte anche dall’ultimo aggregato, Lorenzo Marino. Per Franco Garofalo sono arrivate due medaglie d’oro: 800 Stile libero M70 con Record regionale e 100 Dorso M70.

Per Paolo Filippelli oro nei 800 Stile Libero e oro 100 Dorso M50. Camillo Lucio Camera oro nei 50 Stile Libero M70 e Argento negli 800 Stile Libero M70. Lorenzo Marino oro nei 100 Stile Libero M25 e bronzo nei 50 Stile Libero M25.

Prestazioni in piena linea con le aspettative e che confermano come anche questo settore sia in continua crescita per la società crotonese, impegnata come sempre su più fronti.

Intanto dopo qualche ora di riposo e una seduta defaticante si tornerà di nuovo in vasca per preparare un impegno particolarmente atteso, le gare in vasca lunga che si disputeranno nella mitica piscina Scandone di Napoli, uno degli impianti che hanno fatto la storia del nuoto in Italia.