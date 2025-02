Auto contro un muro trancia un tubo acqua: conducente si frattura una gamba

Ha riportato una frattura ad una gamba e numerose contusioni un 21enne che circa un quarto d’ora prima delle tre della notte scorsa, è stato protagonista di un brutto incidente avvenuto lungo viale Calabricata, nel comune di Sellia Marina.

Una sola, infatti, l’auto coinvolta nel sinistro, un’Audi A4 Station Wagon, con alla guida io giovane, che per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo uscendo fuori strada impattando contro il muro di recinzione di una abitazione privata e tranciando anche una tubazione dell’acqua, provocando così una copiosa perdita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, supportati da una autogrù giunta dalla sede centrale, che hanno immediatamente recuperato il malcapitato, rimasto bloccato dal fango e dall'acqua, per poi affidarlo al personale sanitario del Suem118 per le prime cure del caso ed il suo successivo trasferimento in ospedale.

Successivamente, con l’ausilio dell’autogru, si è provveduto al recupero anche dell’auto ed alla messa in sicurezza del sito. Presenti gli uomini della radiomobile dei Carabinieri per gli adempimenti di competenza.