Ancora una vittima sulle strade calabresi: scontro fatale sulla Statale 106

Ancora un gravissimo incidente stradale lungo le strade calabresi, questa volta lungo la Statale 106, dove questa mattina - per motivi ancora in fase di accertamento - si sono scontrati frontalmente un suv ed un camion che procedevano in direzioni opposte. Il sinistro si è verificato in un tratto del comune di Sellia Marina, attorno alle 9:30 in località Roccani.

Immediato l'intervento del personale medico del 118 e dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Inutili invece i soccorsi per il conducente dell'auto, per il quale era stato anche allertato l'elisoccorso: purtroppo sarebbe morto sul colpo.

Al momento la Statale 106 è bloccata al transito in entrambi i sensi di marcia. Si attendono le autorizzazioni per la rimozione della salma mentre sono in corso i primi accertamenti per accertare la dinamica del sinistro.