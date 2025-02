Cetraro, mezzo agricolo si ribalta in campagna: un ferito

Un uomo è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio nell'agro di Cetraro, nel cosentino, dove per motivi ancora in fase di accertamento si sarebbe ribaltato mentre guidava un mezzo agricolo. L'incidente si è verificato in località Vigne Donnici, ed a rimanere ferito è un quarantanovenne del posto.

Immediata la richiesta di aiuto, che ha visto il rapido intervento del personale medico del 118 assieme ai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato ad estrarre il malcapitato ed a mettere in sicurezza il sito. Immobilizzato su una barella in quanto ferito ad una gamba (rimasta schiacciata dal mezzo) è stato trasferito in ospedale per le cure del caso