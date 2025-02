Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: un arrresto a Cosenza

Avrebbe picchiato la moglie davanti ai propri figli, colpendola violentemente al volto e spaccandole un labbro al termine dell'ennesimo litigio. È accaduto nei giorni scorsi a Cosenza, dove una segnalazione ha permesso di cogliere l'aggressore in flagranza di reato ed arrestarlo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali perepisodi simili avvenuti in passato. In evidente stato di agitazione, è stato fermato ed immobilizzato, mentre per la vittima è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118: ha riportato una prognosi di 5 giorni.

L'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi all'interno dell'abitazione della coppia, alla presenza dei due figli (di cui uno minorenne e disabile). Circostanze che hanno finito per convalidare l'arresto, visti anche i precedenti, al quale si aggiunge un divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare.