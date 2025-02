Riviera dei Cedri, a San Valentino evento per prevenire malattie cardiovascolari

In occasione della festa di San Valentino l'Associazione "Le Donne del Cedro" organizza un incontro-dibattito dal titolo "Come nasce un amore...? Dalla mente al cuore... Prevenzione cardiovascolare nell'ottica di genere. Cosa fare se il cuore si ferma e non batte più?". Si tratta di un'occasione per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiologiche, attraverso un confronto con professionisti del settore.

Ai saluti della Presidente Maria Rosaria De Rito e del vicesindaco di Diamante Simone Sollazzo, seguiranno le relazioni della dottoressa Francesca Gulino Psicologa Psicoterapeuta presso il Poliambulatorio "G. De Maio" di Quattromiglia di Rende, della dottoressa Maria Teresa Manes direttore presso l'U.O.C. Cardiologia Spoke Paola-Cetraro e della dottoressa Rosaria Nigro Presidente per la Regione Calabria di medicina di emergenza/urgenza dell'Associazione Italiana Donne Medico, Sezione Diamante-Riviera dei Cedri. Modererà il dibattito la dottoressa Agnese Mollo, Urologo in servizio presso l'Asp di Cosenza.

La particolarità dell'incontro sarà che durante le relazioni si potrà assistere a delle prove statiche di simulazione della rianimazione cardipolmonare. Gli organizzatori ringraziano la Simeup - Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica e l'Associazione Italiana Donne Medico, sezione Diamante-Riviera dei Cedri per la collaborazione nell'organizzazione dell'evento.

L'appuntamento é dunque per domani 14 febbraio alle ore 17.30 presso il Museo Dac di Diamante.