Furti in boutique della Locride: arrestate due donne, beccate anche tre complici

Avevano messo un “giro” da decine di centinaia di euro, basato interamente sul furto di capi d’abbigliamento per bambini e accessori vari in diverse boutique della Locride.

Un business a cui hanno messo fine, oggi, i carabinieri della compagnia locale, che hanno bloccato e arrestato in flagranza per furto aggravato e ricettazione, due donne e denunciando per lo stesso reato altre tre ragazze.

Dopo una telefonata al 112 i militari sono intervenuti in un negozio di Locri, dove il titolare aveva segnalato che delle ragazza gli avevano sottratto dei vestiti provando poi a fuggire.

Tentativo vano perché i carabinieri, giunti immeditatamente sul posto, le hanno individuate e fermate prima che potessero guadagnare l’uscita del locale con tutti gli oggetti rubati. Dopo la perquisizione sono state trovate difatti in possesso degli indumenti asportati nel negozio, e del valore di diverse centinaia d’euro.

Le donne, supportate dalle complici, si sono pertanto finite in manette mentre la merce recuperata è stata restituita al proprietario dell’attività.

Questo arresto è stato lo spunto per approfondire le indagini su altri colpi messi a segno in diversi negozi d’abbigliamento della zona.

L’analisi dei filmati dei sistemi di video sorveglianza di alcuni di questi ha permesso agli investigatori di riannodare i fili di una tela che si estendeva in tutta la Locride e composta da diversi altri furti eseguiti con lo stesso metodo.