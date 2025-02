La danza in una nuova dimensione: nasce la “De Creation Crew”

Fondata dalla coreografa e direttrice artistica Martina Casaccio, De Creation si afferma come una realtà innovativa nel panorama della danza contemporanea, con l’obiettivo di ridefinire il linguaggio del movimento attraverso la fusione con le più avanzate tecnologie digitali.

La compagnia si distingue per la sua capacità di creare spettacoli di grande impatto visivo ed emotivo, coinvolgendo un team multidisciplinare che include non solo ballerini, ma anche digital creator, VFX artist, visual lighting specialist, 3D modeler e direttori della fotografia. Questa sinergia tra arti performative e tecnologia permette di trasformare ogni spettacolo in un’opera d’arte totale, in cui movimento, immagini e suono si fondono in un unico linguaggio espressivo.

I danzatori di De Creation non sono semplici interpreti, ma parte attiva del processo creativo: la loro esperienza e sensibilità artistica si uniscono a quella degli esperti digitali, dando vita a coreografie dinamiche e immersive, capaci di trasportare il pubblico in nuove dimensioni percettive.

Con un approccio che rompe le convenzioni e sperimenta nuove possibilità espressive, De Creation si presenta come una realtà pronta a rivoluzionare la scena artistica. Benvenuti nel futuro della danza.