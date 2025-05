Crotone. Nasce De Creation Crew: la danza ricrea emozioni tra realtà e digitale

De Creation Crew: questo il nome della nuova compagnia di danza nata da qualche mese a Crotone, che nella giornata di ieri, sabato 24 maggio, si è presentata ufficialmente presso l’Auditorium dell’Istituto Pertini – Santoni della città pitagorica.

Fondata dalla 26enne Martina Casaccio, giovane e talentuosa crotonese che ha scelto di investire nella sua terra di origine, con l’obiettivo di comunicare un nuovo modo di vivere e trasmettere la danza.

Sentimenti di vita reale, ansie, paure, tristezza, felicità, allegria, un turbinio di emozioni che spesso, però, trova rifugio in un altro mondo, quello dei “social”, fatto di schemi e vuoto, apparenze e noia, dove tutti noi almeno una volta, ci siamo ritrovati.

404 human not found: l’intelligenza artificiale che parla e comunica, che vede e controlla ogni nostro clic, in modo da sapere tutto di noi: interessi, hobby, superfluo, ma soprattutto la nostra immagine, quella che riflettiamo nelle varie applicazioni che usiamo giornalmente ed assiduamente sui nostri smartphone, spesso senza rendercene conto.

Lo spettacolo è iniziato con la più piccola del gruppo, Iris Lagamba, di soli sei anni e mezzo, che ha messo in scena – dimostrando già grande talento – la sua esibizioni con in mano, appunto, un cellulare a suon di tormentoni musicali che sentiamo quotidianamente in tutte le radio.

Successivamente si sono esibiti i vari artisti: Giorgia Cimicata, Tommaso Liotta, Maria Grazia Lorenzano, Gaia Abramo, Roberta Leto ed ovviamente Martina Casaccio, che con i vari stili di danza, dal classico all’hip hop, dal moderno a quella aerea, hanno creato uno spettacolo unico nel suo genere, innovativo, ma allo stesso tempo ingegnoso.

Infine, tutti i ballerini – compresa la piccola Iris - si sono uniti per concludere la performance con un’ultima rappresentazione, insieme “all’incontrollabile” intelligenza artificiale.

Presenti all’evento, oltre alla platea, le varie autorità della Provincia di Crotone, che ha concesso il patrocinio, esponenti dell’istituto scolastico, il Sindaco Vincenzo Voce ed il presidente Anioc Pino Crea.

Quest’ultimo ha consegnato una targa alla 26enne, congratulandosi per la nascita di questa nuova e bella realtà, che porterà sicuramente una nota positiva per il territorio calabrese.

Il primo cittadino, ha espresso anch’esso grande apprezzamento, comunicando con entusiasmo di non aver mai visto una esibizione di danza come quella appena conclusa. Inoltre ha dato la sua piena disponibilità e collaborazione per le successive iniziative.

Martina, visibilmente emozionata, ha ringraziato tutti i presenti, gli enti, famiglia, amici, ma soprattutto i suoi compagni e lo staff dietro le quinte, sottolineando che tutto questo è stato possibile soprattutto grazie al loro contributo e lavoro.