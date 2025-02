Rimane impigliato con una gamba nella motozappa, ferito gravemente

Un 40enne di Francavilla Angitola, piccolo centro di circa 1800 abitanti dell’entroterra vibonese, è rimasto ferito in modo grave in incidente avvenuto stamane in una zona di campagna, in contrada Forgiaro.

Da quanto appreso, l’uomo, prima di mezzogiorno, stava usando una motozappa quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nelle lame con una gamba, fratturandosela.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza, fatta giungere da Pizzo Calabro, ma è stato necessario l’intervento di un elisoccorso che una volta arrivato sul posto ha trasportato il malcapitato nell’ospedale di Catanzaro.