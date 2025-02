Vasto rogo alle porte di Cosenza, interviene elicottero antincendio

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nella zona Acheruntia, a Mendicino, praticamente alle porte del capoluogo cosentino, con le fiamme che si sono velocemente propagate su una ampia area boschiva.

Il rogo - le cui cause sono ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine - ha creato disagi e non poca preoccupazione tra i residenti della zona, impauriti d’alta colonna di fumo levatasi in cielo.

Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento non solo dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato da terra, ma anche di un elicottero dell’azienda Calabria Verde. I pompieri hanno circoscritto l’incendio evitando che potesse raggiungere alcune abitazioni vicine.