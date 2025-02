Movida lametina sotto controllo nel weekend, un arresto e quattro denunce

Un servizio cosiddetto ad “alto impatto” è stato eseguito nel fine settimana appena trascorso nelle aree della movida lametina, in particolare nelle centralissime Piazza Mazzini e Piazza Mercato Vecchio di Nicastro, dove oltre sessanta carabinieri hanno attenzionato le zone ritenute maggiormente “sensibili”. Un’attività che tra sabato e domenica ha portato a controllare complessivamente 178 persone e 75 veicoli.

In particolare, nell’area di Piazza Mercato Vecchio, hanno operato i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Lamezia Principale, che hanno arrestato anche pusher, un 19enne egiziano.

Il giovane, accusato di detenzione ai fini di spaccio, è stato sorpreso con 41 grammi di hashish suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e oltre 500 euro in banconote di vario taglio, somma che si sospetta sia il provento dello spaccio. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale cittadino, così come richiesto dalla Procura.

Nella circostanza è stato denunciato per lo stesso reato anche un 15enne lametino, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish suddivisi in dosi, di un bilancino e di un coltello: il giovanissimo è stato deferito alla Procura per i Minorenni di Catanzaro.

Nel corso dei servizi, poi, sono state segnalate alla Prefettura di Catanzaro come assuntrici di droga ben dieci persone beccate con dosi di stupefacente per uso personale.

Controllate inoltre, insieme ai carabinieri del Nas e del Nil, due attività commerciali, ovvero un pub-ristorante e un negozio del centro.

Nel primo è stato trovato un lavoratore in nero e si sono accertate delle violazioni alle norme igienico sanitarie, dal che ne è scaturita la sospensione dell’attività e una sanzione da 8mila euro.

Nella seconda attività è stata riscontrata la violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che ha portato alla denuncia del titolare dell’attività e anche qui ad una sanzione ma di circa 5 mila euro.

Quanto alla circolazione stradale, verificata nei principali snodi urbani, sono state elevate in totale quattro multe per violazioni al codice dalla strada, per un importo di 600 euro, con una denuncia per guida senza patente e sequestro di un veicolo.