Crotone, oltre 2 mila tonnellate di rifiuti gettati in campagna: tre denunce

Più di 2 mila tonnellate di rifiuti pericolosi sono stati sparsi all'interno di una vera e propria discarica abusiva grande oltre 5 mila metri quadrati, situata nelle contrade nord di Crotone: è quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza in località Cantorato, insospettiti da un insolito via vai di camion e furgoni trasportanti inerti e materiale di risulta industriale, che puntualmente andavano a scaricare in un terreno poco fuori città.

Un rapido controllo preliminare ha permesso cosìdi accertare la totale assenza di autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, ammassati, per altro, su di un terreno gravato da vincoli ambientali di natura idrogeologica.

Nel campo sono stati rinvenuti dunque calcinacci, laterizi, murature, frammenti di cemento (anche armato), ceramiche, ma anche pneumatici, lampade a neon ed altri rifiuti di varia natura.

Il tutto ammassato sul terreno senza alcuna protezione con un evidente rischio di inquinamento: circostanza che ha reso necessario l'intervento dei tecnici dell'Arpacal, che hanno prelevato dei campioni di terreno che verranno analizzati nei prossimi giorni.

Al netto di ciò, i militari hanno provveduto a sequestrare l'intera area ed a denunciare a piede libero tre persone: si tratta dei due proprietari del fondo e del conduttore dello stesso (ossia il soggetto che aveva in gestione il terreno).