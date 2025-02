Regione: ok Giunta al Piano di promozione turistica 2025

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, ha approvato il Piano esecutivo di promozione turistica per l’annualità 2025.

La dotazione finanziaria - prevista per la realizzazione degli interventi è di ventisei milioni di euro - che potrà, comunque, essere implementata con ulteriori risorse rinvenienti da fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie.

Il Programma, in coerenza con le attività contenute in quello sullo Sviluppo turistico sostenibile 2023-2025, contiene gli obiettivi operativi e le azioni da intraprendere, per promuovere l’immagine della Calabria, valorizzarne le specificità identitarie ed i suoi prodotti turistici, culturali e ambientali.

Le direttrici principali per la realizzazione del Piano riguardano, in modo particolare, l’innovazione, la diffusione degli strumenti digitali, l’organizzazione di eventi, fiere e iniziative cinematografiche e audiovisive.

Inoltre, interventi per la promozione e la comunicazione turistica e per il sostegno della promozione di specificità territoriali, nell’ottica dei Distretti turistici e anche azioni sul trasporto locale, per collegare i principali attrattori turistici, sulla commercializzazione dei prodotti locali d’eccellenza e sulla promozione nei mercati esteri.

Tra le azioni prioritarie, rientra anche il progetto “Turismo delle radici 2025. Il Giubileo dei Calabresi”, senza dimenticare lo sviluppo del turismo termale, naturalistico, dei parchi, dei cammini e delle ciclovie; del turismo nautico e della nautica da diporto e di quello golfistico. Approvati, poi, due importanti atti dell’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, Maria Stefania Caracciolo.

Deliberato lo schema di intesa istituzionale, tra la Regione Calabria e il Commissario straordinario, per gli interventi strutturali sulla Ss 106 Jonica, funzionale all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla tratta Sibari-Corigliano Rossano; con il medesimo atto si autorizza il presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione della citata intesa.

Anas procederà, quindi, entro la primavera, alla pubblicazione del bando per l’appalto integrato in modo che anche questa importante tratta sia in realizzazione. L’inizio dei lavori, presumibilmente, potrebbe avvenire già all’inizio del nuovo anno.

Con altro atto, sono stati finanziati interventi di mitigazione del rischio idraulico dei corsi d’acqua, per il periodo 2025-2028, ed un importo oltre i due milioni di euro, per ciascuna annualità.