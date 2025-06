Regione: otto milioni di euro per valorizzare cultura, tradizioni e turismo

“Sostegno e promozione turistica e culturale” è il nuovo Avviso pubblico della Regione Calabria diretto a sostenere la promozione e valorizzazione del patrimonio regionale, con un’attenzione particolare alle tradizioni, alle risorse storiche locali e alla dimensione artistica, sociale e culturale del territorio.

L’intervento, che dispone di una dotazione finanziaria complessiva di otto milioni di euro, prevede due principali ambiti di azione: il primo è rivolto alla promozione del territorio attraverso eventi turistici e culturali, il secondo si concentra invece su progetti culturali con programmazioni continuative o cicliche.

La prima linea d’intervento riguarda, nello specifico, gli eventi turistici e culturali ed è dedicata alla promozione del territorio attraverso iniziative che celebrano la cultura calabrese, attraggono visitatori e mettono in risalto le peculiarità di specifici ambiti comunitari.

Tali eventi, caratterizzati da un’elevata qualità organizzativa, si propongono di coinvolgere il pubblico attraverso momenti di spettacolo e intrattenimento capaci di esprimere l’identità autentica delle località coinvolte.

L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha sottolineato che “è molto importante, anche in vista dell’estate 2025, utilizzare gli 8 milioni di risorse per valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione attraverso iniziative che estendano la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi".

Con le risorse, si articola in due linee di intervento strategiche: una dedicata agli eventi a vocazione turistica e culturale, l’altra rivolta ai progetti culturali con finalità educative, artistiche e sociali. In particolare, l’Avviso pubblico per eventi turistici e culturali rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere la promozione e la valorizzazione del patrimonio regionale calabrese, con particolare attenzione alle tradizioni e alle risorse storiche, artistiche, sociali e culturali locali.

L’obiettivo è di sostenere le realtà associative, imprenditoriali e pubbliche che operano con passione sul territorio per promuovere il territorio attraverso attività che celebrano la cultura calabrese e attraggono turisti, contribuendo all’economia locale.

"Investire nella cultura e nel turismo – ribadisce infine Calabrese – significa investire nel futuro della Calabria, nella sua economia e nel benessere dei calabresi”.

La seconda linea è invece rivolta ai progetti culturali, ovvero a quelle programmazioni continuative o cicliche che hanno finalità educative, artistiche e sociali. Le attività previste in questo ambito mirano a incentivare la partecipazione attiva dei cittadini, stimolando la creatività, rafforzando la coesione sociale e contribuendo a un modello di sviluppo sostenibile fondato sull’accesso democratico alla cultura.

“Con questo nuovo Avviso pubblico per progetti culturali ed eventi turistici e culturali, la Regione Calabria – dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali, Caterina Capponi – compie un passo significativo verso la valorizzazione della nostra identità, delle nostre radici e delle infinite risorse artistiche, storiche e sociali che rendono il nostro territorio unico. In particolare, attraverso questa misura, vogliamo dare impulso a iniziative capaci di generare coesione sociale, occasioni di crescita culturale e sviluppo sostenibile duraturo nel tempo".

“Investire nella cultura e nel turismo significa investire nel futuro della Calabria, nella sua economia e nel benessere delle sue cittadine e dei suoi cittadini. È nostra ferma volontà – rimarca – continuare a sostenere e accompagnare le energie vive del territorio, affinché la Calabria diventi sempre più un luogo di bellezza, accoglienza e pari opportunità”.

Il contributo massimo concedibile sarà pari all’80% delle spese ammissibili, nella forma di contributo in conto capitale.

Possono partecipare all’Avviso: Fondazioni, Pro Loco, Associazioni, imprese (e consorzi di imprese) ed Enti pubblici. I soggetti proponenti dovranno scegliere, al momento dell’accesso alla piattaforma di candidatura, se partecipare alla Linea 1 (Eventi) o alla Linea 2 (Progetti culturali).

Le istanze potranno essere presentate dalle ore 12 del 5 giugno fino alle ore 12 del 7 luglio 2025, esclusivamente tramite la Piattaforma telematica accessibile al seguente indirizzo: https://documentale.regione.calabria.it/portale.

L’Avviso completo e la relativa modulistica sono disponibili sul sito della Regione Calabria, nella sezione “Bandi e Avvisi”, e sul portale CalabriaEuropa https://www.regione.calabria.it/bandi/avviso-pubblico-sostegno-e-promozione-turistica-e-culturale/

Per assistenza tecnica è possibile scrivere a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.