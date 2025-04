Cultura, dalla Regione quattro milioni per promuovere il patrimonio calabrese

Caterina Capponi

“Lanciamo un’iniziativa strategica volta a sostenere e finanziare rappresentazioni, manifestazioni e attività che valorizzino il ricco patrimonio culturale della Calabria, promuovendo le tradizioni locali, le risorse storiche e artistiche del territorio, non prima di avere incontrato le richieste delle realtà che operano nelle varie comunità calabresi”.

È quanto afferma l’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, in riferimento alla pubblicazione, sui portali istituzionali della Regione, dell’avviso “Attività Culturali 2025”, rivolto a Fondazioni e associazioni, imprese e loro consorzi, nonché alle società cooperative, con un finanziamento complessivo di quattro milioni di euro.

“L’Avviso nasce, infatti, con l’obiettivo primario di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale calabrese in tutte le sue espressioni artistiche. Il programma – prosegue Capponi – si propone di sostenere finanziariamente iniziative che contribuiscano a rafforzare l’identità e la dignità culturale regionale rendendole fruibili a chi vive in Calabria e a chi viene a visitarla".

La finalità è duplice: da un lato preservare e tramandare le tradizioni storiche della Calabria, dall’altro stimolare l’innovazione e la creatività nel panorama culturale regionale, creando un ponte tra passato e futuro che possa generare valore culturale, sociale ed economico per il territorio.

Le iniziative ammissibili sono classificate in diverse categorie, ciascuna delle quali risponde a specifici obiettivi di valorizzazione e promozione culturale, e particolare attenzione viene riservata a quelle che si svolgono in contesti di particolare valore storico e paesaggistico, come i borghi antichi, i siti archeologici, i castelli e i palazzi storici.

“L’Avviso ‘Attività Culturali 2025’ – conclude l’assessore – intende sostenere i progetti meritori che dimostrino effettivamente la possibilità di essere durevoli nel tempo e partecipati, nell’intento di coinvolgere e creare una crescita delle coscienze individuali e sociali, sia in chi le promuove, sia in chi ne fruisce”.

E' consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/bandi/d-d-n-4752-del-02-04-2025/