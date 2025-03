Un uomo 64enne, ha perso la vita rimanendo schiacciato dal cancello della sua abitazione, in via Barlaam da Seminara a Catanzaro.

Immediato l'intervento di Vigili del fuoco - per liberare il corpo - e medici del Suem 118, ma purtroppo per il malcapitato, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche la Polizia, per ricostruire la dinamica del tragico accaduto e la Scientifica, che stabilirà le possibili cause dell'incidente.