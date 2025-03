Catanzaro. Auto si ribalta su viale De Filippis: ferito estratto dall’abitacolo

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa sera su viale De Filippis a Catanzaro, in direzione sud, per un incidente stradale. Al loro arrivo i pompieri hanno trovato una vettura, una Hyundai, ribaltata sulla carreggiata e con una persona ferita che era ancora all’interno dell’abitacolo.

Immediatamente si è proceduto alle operazioni necessarie per estrarre il malcapitato che subito dopo è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il suo successivo trasporto in ospedale.

Nel frattempo sono stati messi in sicurezza sia il veicolo che la zona interessata. A causa dell’incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le attività di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato. Sul posto la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.