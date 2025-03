Tragedia sfiorata a Catanzaro: sbanda e precipita con l’auto per diversi metri

Non ha riportato ferite gravi l'automobilista rimasta coinvolta in un particolare incidente stradale, avvenuto questa mattina a Catanzaro, precisamente in località Buda.

La donna, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre procedeva sulla strada, precipitando per diversi metri all'interno di una proprietà privata.

Sul posto sono prontamente intervenuti, allertati dai residenti, i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco. La malcapitata è stata delicatamente estratta dalle lamiere e posta una barella spinale, per essere poi affidata alle cure del personale medico: non avrebbe riportato gravi ferite nè traumi complessi. Messa in sicurezza poi l'area e la vettura. Si cerca ora di ricostruire l'accaduto.