Sbanda con l’auto, colpisce un albero e si ribalta: ferito automobilista a Catanzaro

Un automobilista è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale, avvenuto questa mattina lungo Viale Magna Grecia a Catanzaro. Per motivi non ancora chiari, l'uomo avrebbe perso il controllo della propria auto, andando dapprima a sbattere contro un albero per poi ribaltarsi sulla carreggiata, venendo sbalzato fuori dal mezzo.

Ferito ma cosciente, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato nel vicino ospedale cittadino. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area, e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi. Disagi e rallentamenti sull'arteria stradale.