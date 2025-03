Arti marziali, eletto il nuovo Comitato regionale della Fijlkam Calabria

Sabato scorso, 1 marzo, a Vibo Valentia, si sono tenute le elezioni del Presidente del Comitato Regionale Calabria Fijlkam e dei Presidenti dei settori Judo, Lotta e Karate.

All’assemblea ha partecipato come rappresentante nazionale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, il maestro Giuseppe Matera, attuale Presidente Nazionale del settore Judo e Vice Presidente Vicario Fijlkam.

Le operazioni di voto e di scrutinio sono avvenute separatamente, prima per l’elezione del Presidente del Comitato e poi per quelle relative ai Presidenti regionali di settore che, insieme al Presidente formeranno il Consiglio Regionale per il quadriennio olimpico 2025-2028

Sono stati quindi eletti Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria Enzo Migliarese (riconfermato); a Presidente regionale del settore Judo Giuseppe Gallelli (neo eletto); a Presidente regionale del settore Lotta Domenico Rocco Spanò (riconfermato); a Presidente del settore Karate Viola Zangara (neo eletta).

Il crotonese Migliarese, al suo secondo mandato, è stato dunque riconfermato al vertice del Comitato Regionale. Maestro di karate, Cintura Nera 7° Dan, Stella d’Oro Coni, insignito della Menzione Speciale della città pitagorica e premiato dall’Anioc (l’Associazione Nazionale Italiana Ordini Cavallereschi) per la attività nel sociale, fondatore della storica Accademia Karate Crotone, ha guidato con successo, insieme ai suoi collaboratori, il precedente quadriennio ottenendo un esponenziale trend di crescita e ponendo le basi per un rinnovato rilancio.

Riconfermato anche il reggino Domenico Spanò che è stato rieletto per il settore Lotta confermando le sue qualità manageriali ed il consenso unanime nella guida del settore del Comitato regionale della Fijlkam. Maestro di lotta e direttore tecnico del GS Vigili del Fuoco Reggio Calabria, ha al suo attivo il raddoppio delle società affiliate e dei medagliati nel quadriennio appena trascorso.

New entry per il catanzarese Giuseppe Gallelli che alla sua prima candidatura è stato eletto Presidente Regionale del Settore Judo. Maestro di Judo, Laurea in Medicina, fondatore e direttore del sodalizio “Life In Sport” di Catanzaro ha al suo attivo una intensa attività di volontariato sia in campo sportivo che sociale.

Altra new entry per la vibonese Viola Zangara già Referente Regionale e personaggio di punta del Comitato, che è stata eletta Presidente del settore Karate. Insegnante Tecnico di Karate, cintura Nera 4° Dan, laurea in Scienze Motorie, Atleta pluri medagliata, Referente regionale, fondatrice dell’Asd Virtus Vibo e, sicuramente, un punto fermo per il Comitato e per il settore karate.

Su proposta del Presidente Migliarese ed il consenso del Consiglio Regionale è stata approvata per acclamazione la nomina come Membro d’Onore del Comitato del M° Gerardo Gemelli e, alla memoria, della compianta Francesca Bilardi, rispettivamente già Presidente del Comitato Regionale Calabria e Vice Presidente del settore Karate.

“Nel quadriennio che si è concluso – ha sottolineato il Maestro Migliarese - ho potuto contare su persone dedite all’attività federale, sia per le attività specifiche del Comitato, sia a livello di collaborazioni tecniche e dirigenziali evidenti anche in questa assemblea organizzata dallo staff del Comitato guidato dall’instancabile M° Luciano Dichiera; quindi, esprimendo sin d’ora una sincera gratitudine per la fiducia e per il supporto a questo grande progetto, mi auspico di poter guardare al nuovo quadriennio con la speranza di vedere le discipline Fijlkam della nostra regione ai massimi livelli e di creare insieme, nessuno escluso, il futuro della nostra Calabri”.