Una vita legata allo sport: si presenta “Oltre la rete”, di Angela Maria Casaletto

Angela Maria Casaletto

Domani, domenica 9 marzo, alle 17, si terrà la presentazione del libro “Oltre la rete-Una vita legata allo sport" di Angela Maria Casaletto, presso i campi da tennis del Magna Graecia sport village di Catanzaro, in via Caduti sul Lavoro.

Interverranno, Vitaliano Lucia gestore del Magna Graecia sport village, Gianluca Lucia editore, l'attrice Anna Maria De Luca che leggerà alcuni brani; sarà presente l'autrice ; modera l'evento il giornalista Luigi Stanizzi.

Casaletto è alla sua prima pubblicazione, voluta per rendere omaggio al suo compagno Giorgio Sinatora non più in vita e mantenere fede ad un impegno assunto con lui.

Giorgio voleva che lei scrivesse una biografia sulla sua vita legata allo sport, in particolare al tennis, e trascrivesse i racconti che lui le avrebbe trasmesso verbalmente.

La prematura scomparsa di Giorgio non ha consentito di scrivere un libro, in reciproca collaborazione, ma l’autrice è riuscita comunque a realizzare questo loro progetto, anche se, purtroppo, diversamente da come era stato concepito.