Crotone. Ancora droga nel centro storico: sequestrati oltre due etti d’hashish

Ancora droga nel capoluogo pitagorico intercettata e sequestrata dagli uomini della Polizia, sempre più impegnati nel controllo capillare del territorio, con particolare attenzione alle aree della movida e non solo.

In questo contesto, i poliziotti di quartiere sono entrati nel centro storico cittadino e passando da una delle piazze più frequentate hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha accelerato il passo evidentemente per non rischiare di essere fermato.

La cosa ha però insospettito gli agenti che lo hanno raggiunto e bloccato e perquisitolo gli hanno trovato tre involucri contenenti poco più di 20 grammi di marijuana.

L’uomo, 23enne crotonese noto per i suoi pregiudizi specifici, è stato quindi denunciato in stato di libertà mentre la sostanza è stata sequestrata.

Inoltre, nella mattinata di mercoledì scorso, invece, sempre nel centro storico, luogo d’incontro tra i più giovani, eseguita un’ispezione all’interno di un palazzo abbandonato, è stata trovata una busta in cellophane trasparente con dentro 216 grammi di hashish e tre ovuli marroni, anch’essi contenenti la stessa sostanza e del peso 28 gramma. La droga era ben nascosta dentro lo stabile, pronta per essere venduta. Sono in corso le indagini per cercare di identificare i possibili detentori.

Durante la settimana, poi, gli uomini della polizia hanno attenzionato anche gli autoveicoli e relativi occupanti che entrano in città, eseguendo dei posti di controllo rapidi che hanno lo scopo di contrastare le attività di spaccio.

Attenzione particolare è stata rivolta anche al controllo di soggetti pericolosi sottoposti a limitazioni della libertà, come agli arresti domiciliari.

Nel corso dei servizi un uomo è stato così deferito al giudice di sorveglianza dopo esser stato sorpreso alla guida di un veicolo mentre scontava i domiciliari: inevitabile la denuncia per evasione.