Lite tra fratelli finisce a coltellate: denunciato un uomo a Corigliano-Rossano

Ancora un accoltellamento, ancora a Corigliano-Rossano: questa volta l'episodio si registra all'interno di dinamiche familiari, dove due fratelli, a seguito di una lite per futili motivi all'interno della propria abitazione, si sarebbero scontrati in una rissa degenerata poi in un accoltellamento. Sul posto sono rapidamente giunti gli agenti di Polizia ed il personale sanitario del 118, sedando il litigio prima che potesse avere conseguenze ben più gravi.

Il ferito è stato colpito con un coltello da cucina alle spalle ed ai glutei, fortunatamente senza subire ferite gravi, ed è ora ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Discorso diverso per il fratello, invece, fermato e denunciato a piede libero per l'aggressione, in attesa degli sviluppi sull'accaduto.