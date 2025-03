Ai domiciliari continua a spacciare cocaina, finisce in carcere

Dosi di cocaina

Un 33enne cosentino è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga i fini di spaccio dopo che gli agenti delle Volanti hanno controllato la sua abitazione, in un noto quartiere ad elevata densità criminale, e dove era sottoposto già ai domiciliari proprio per spaccio.

All’arrivo dei poliziotti il giovane i è affacciato alla finestra disfacendosi di un involucro, subito recuperato, e che si è appurato contenesse circa 13 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 5 grammi, e già confezionate e termosigillate.

Una successiva perquisizione in casa ha portato a trovare altre dieci dosi simili, per oltre 5 grammi, un bilancino di precisione e materiale per confezionamento.

Da qui l’arresto e come disposto dal Pubblico ministero di turno per il 33enne si sono aperte ora le porte del carcere, dove attenderà il giudizio.