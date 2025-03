Crotone. Costituita la sede del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio

Si è costitutia, nei giorni scorsi, la sede crotonese del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La delegazione regionale è guidata dal marchese don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, cavaliere Gran Croce di Giustizia e luogotenente per l’Italia meridionale e peninsulare della real commissioni per l’ Italia, è composta, inoltre, dal vice-delegato Candido Francica di Panaya, cavaliere de jure sanguinis, dal segretario generale Domenico D’Auria, cavaliere di merito, dal responsabile della comunicazione e addetto alle attività culturali Roberto Maria Naso Nàccari Carlizzi, cavaliere di merito.

Il luogotenente ha nominato quale referente per la città pitagorica l'avvocato Federico Ferraro, cavaliere di merito dell'Ordine, dal 2016 ed insignito dal 2023 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sono stati altresì nominati quali componenti del direttivo Antero Villaverde vice-referente ed Aurelio Capogreco segretario, entrambi come appartenenti al grado di Cavaliere d'Ufficio.

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, di antichissima tradizione, come noto, è un ordine religioso cavalleresco di collazione, da ultimo legato alla casata dei Borbone-Due Sicilie. La narrazione storca ci tramanda che l'Ordine è stato fondato dall'imperatore Costantino, dopo la vittoria contro Massenzio nella celebre battaglia di Ponte Milvio, successo ottenuto grazie al favore divino manifestatosi con l'apparizione in cielo della croce accompagnata dalla scritta In hoc signo vinces.

L'Ordine, inoltre, si prefigge di dare il suo maggior contributo d'azione e di attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell'assistenza ospedaliera e della beneficenza, ad esempio in favore delle fasce sociali più deboli; si prefigge la glorificazione della Croce e di portare avanti iniziative a carattere sociale e culturale. Per tale motivo periodicamente sono state effettuate attività di donazioni e liturgie eucaristiche nei mesi scorsi. La delegazione cittadina, guidata dal Cav. Ferraro, si adopererà prossimamente per ulteriori attività che saranno comunicate per tempo alla cittadinanza.