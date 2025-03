Reggio. Controtempo teatro, “Venuti dal mare” di e con Gaetano Tramontana

Andrà in scena venerdì 21 marzo alle ore 21 presso Controtempo Teatro, in Via ducarne, nel centro storico di Crotone, lo spettacolo “Venuti dal mare ” di e con Gaetano Tramontana con la produzione della compagnia reggina Spazio Teatro.

"Estate 1981 - si legge nella nota di presentazione dello spettacolo - Reggio Calabria si appresta a vivere un’estate “storica”: i Bronzi tornano a casa per restarci per sempre, il Museo è rivoluzionato, la piazza antistante si riempie di luci, la città è pronta a rialzare la testa guidata dai suoi millenari guerrieri. Un ragazzo di 15 anni torna da un fantastico viaggio all’estero, il primo, con un gruppo di amici: non vedono l’ora di tuffarsi nell’estate reggina illuminata dai Bronzi che richiamano turisti come mai prima d’ora.

La vita è meravigliosa e le facce barbute dei due uomini di bronzo riempiono i cuori di fiducia per il futuro. E’ pieno di luce quell’agosto del 1981... o forse no. Tra ironia e malinconia, ricordi e cronaca, Gaetano Tramontana intreccia racconto privato e pubblico, in una narrazione che attraverso oggetti, musiche e immagini parla allo stesso tempo di una generazione e di una comunità immersa nei primi anni 80.

Scritto e interpretato da Gaetano Tramontana con la partecipazione in scena di Alessio Laganà (dj set live). Collaborazione artistica Anna Calarco; luci e audio Simone Casile; produzione SpazioTeatro".