Melito, Idv propone Giancarlo Liberati come candidato a sindaco

Italia del Meridione a Reggio Calabria ha intrapreso da un anno un nuovo corso che ci porta ad essere in grado di proporre candidature di figure di alto spessore politico e professionale come l’Avvocato Giancarlo Liberati a sindaco di Melito Porto Salvo. A darne notizia Pietro Sergi, segretario Provinciale di Italia del Meridione - area metropolitana di Reggio Calabria.

"Liberati ha un passato politico rilevante - continua la nota - essendo stato uno dei primi in Italia a costituire un circolo di Forza Italia già alla fine del 1993 ed uno dei primi gruppi consiliari agli inizi del 1994 quando era consigliere comunale proprio a Melito.

Oggi è uno dei maggiori esponenti di IdM a livello nazionale e come Segretario Provinciale sono davvero contento di poter annunciare questa notizia e ringrazio l’Avvocato per aver accettato con entusiasmo la proposta di Italia del Meridione, nella convinzione generale che si tratti di una proposta di prim’ordine in grado di imprimere una nuova stagione amministrativa attraverso la sua esperienza e il suo entusiasmo che vuole mettere al servizio della cittadinanza di Melito in cui è giunto nel lontano 1974.

Italia del Meridione, da parte sua, da partito post ideologico, è aperto e disponibile a confrontarsi con chiunque abbia a cuore di intraprendere questa nuova stagione che IdM vuole instaurare attraverso le candidature nelle amministrazioni locali che sono gli Enti più prossimi ai problemi dei cittadini".