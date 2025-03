Sanità, Bevacqua (Pd): “Bene la seduta regionale ad hoc del consiglio”

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua esprime la propria soddisfazione per l’accoglimento, da parte dell’organismo, delle richieste formulate dai dem e dalla minoranza in ordine alla convocazione di una seduta ad hoc sui temi della sanità che è stata fissata per il prossimo 8 aprile.

“Avevamo da tempo richiesto una discussione sull’attuazione del Pnrr con particolare attenzione alla Missione 6 – Salute in relazione alla quale si registrano gravi ritardi nella realizzazione di infrastrutture essenziali come Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali. La situazione sanitaria in Calabria inoltre – afferma Bevacqua -, con la recente nomina del presidente Occhiuto commissario per la costruzione dei nuovi ospedali, è ormai diventata un’emergenza nazionale. È evidente, dunque, la necessità di un confronto immediato e urgente sullo stato disastroso degli ospedali, sul commissariamento e sulle risorse destinate a una sanità che, ogni giorno, fa i conti con gravi carenze di personale, strutture e programmazione soprattutto per quel che riguarda la medicina del territorio”.

Il capogruppo Bevacqua ha salutato positivamente l’avvio del percorso di discussione sull’Alta Velocità che, sempre su insistenza del Pd, sarà avviato in Commissione con l’audizione dei vertici Rfi prima di far arrivare il dibattito in Consiglio.

“La questione dell'Alta Velocità – prosegue il capogruppo del Pd a palazzo Campanella - va affrontata con immediatezza con la Calabria che sconta un ritardo inaccettabile sulla rete dei trasporti con le conseguenze facilmente immaginabili sulle possibilità di sviluppo economico. Bene anche la decisione di calendarizzare nella Commissione competente la legge sulle Unione dei Comuni montani, che abbiamo appena presentato pubblicamente a Tiriolo, che servirà per dare tutela alle aree interne ed evitarne lo spopolamento”: