Abitazione a fuoco nel catanzarese: Vigili del fuoco a lavoro

Una squadra dei Vigili del fuoco del capoluogo - col supporto di una autobotte per il rifornimento idrico - è impegnata in Piazza Luigi Comi, nel comune di Caraffa di Catanzaro, per l'incendio di un'abitazione.

Il rogo ha interessato una struttura disabitata, adiacente ad un deposito di prodotti per la casa e casalinghi. L'intervento dei pompieri è valso a circoscrivere ed estinguere le fiamme, evitando il propagarsi delle stesse alle strutture vicine.

Non si registrano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.