Due furgoni incendiati nella notte a Sibari, si fa largo l’ipotesi intimidazione

Si sospetta possa trattarsi di una intimidazione l’incendio che nella notte appena trascorsa ha distrutto due mezzi di proprietà di un giovane imprenditore che opera nella zona dei Laghi di Sibari, a Cassano Ionio, nel cosentino.

I mezzi erano parcheggiati in una strada periferica, l’uno distante dall’altro, ed è stato necessario, ovviamente, l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti da Corigliano-Rossano, per spegnere le fiamme, sebbene per i due furgoni non c’è stato nulla da fare, essendo stati completamente divorati dal fuoco.

La dinamica dell’accaduto non tranquillizza affatto i Carabinieri, che stanno indagando sull’origine dell’incendio, e che propendono per una pista dolosa.

Sindaco: clima di tensione

Pronta la presa di posizione del sindaco di Cassano, Giovanni Papasso, che appreso dell’accaduto ha rammentato che già nei giorni precedenti si sia verificato sul territorio un altro rogo, quello di una barca sebbene e per fortuna, si presupponga per questo una causa accidentale.

“Tuttavia - ha affermato però il primo cittadino - non possiamo ignorare che questi episodi alimentano un clima di tensione e insicurezza, arrecando danno non solo agli imprenditori ma a tutta la comunità”.

Il Sindaco ha poi voluto esprimere la sua ferma condanna e solidarietà all’imprenditore colpito: “i Laghi, in primis, devono rappresentare un volano di sviluppo per il nostro territorio, non possono essere teatro di malefatte e intimidazioni. Basta, una volta per tutte, alla cultura mafiosa della violenza e dell'intimidazione. Siamo dalla parte delle forze dell'ordine e della magistratura certi che, come sempre, sapranno fare piena luce sull’accaduto”, ha sbottato Papasso.

Il primo cittadino ha poi ribadito l’impegno dell’amministrazione nel combattere ogni forma di illegalità e nel promuovere un ambiente di crescita e sviluppo sano per tutti: “Il nostro territorio merita di essere tutelato e protetto, per garantire un futuro migliore a tutti i cittadini e le imprese che con sacrificio e passione contribuiscono al suo benessere”, ha concluso il sindaco.