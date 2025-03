Boxe. Lleshi Leuzzi vittorioso nel torneo nazionale under 19

Nelle giornate del 22 e 23 Marzo a Caivano (Na) si è svolto il torneo nazionale di Boxe “Maglia azzurra” memorial Domenico Brillantino under 19, riservato ai migliori quattro per ogni categoria di peso under 19 d'Italia.

La Calabria era rappresentata da un solo atleta, Gabriel Lleshi Leuzzi, della Hanuman Gym di Crotone, allenato dal maestro Michele Covelli, nella categoria dei 90+kg.



Nella finale di domenica 23 ha affrontato il pugile di casa Giuseppe Vitolo , pugile molto coraggioso, ma che nulla ha potuto contro un avversario di tecnica superiore.



Dopo una prima ripresa vinta nettamente da Leuzzi, nella seconda il giovane fighter crotonese ha chiuso il match per ko tecnico, assicurandosi il posto in maglia azzurra.



Soddisfazione da parte del commissario tecnico, e del maestro Covelli, in un match a senso unico,nel quale Leuzzi ha dominato e tutto ciò ben figura in vista dei prossimi impegni in nazionale.