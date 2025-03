SFO2025: Vigili del Fuoco per una settimana nella sede operativa di Montelibretti

Si è concluso l’evento SFO 2025, svoltosi dal 24 al 28 marzo nella Scuola di Formazione Operativa a Montelibretti (Roma). Organizzato dalla direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo, l'incontro ha avuto come focus la gestione delle sale operative e la pianificazione degli interventi in emergenza.

Ai lavori hanno partecipato 120 vigili del fuoco provenienti da cinque direzioni regionali (Puglia, Sardegna, Calabria, Lombardia, Veneto), oltre al corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e al corpo permanente dei Vigili del Fuoco della provincia autonoma di Trento. Le attività in plenaria sono state trasmesse in videoconferenza a tutte le direzioni regionali.