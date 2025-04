Ordigni bellici a Villa San Giovanni: avviate le operazioni di brillamento

Inizieranno alle 13.30 di oggi, giovedì 3 aprile, e dureranno fino alle 15, le operazioni di brillamento a Villa San Giovanni di alcuni ordigni bellici con gli stessi che saranno trasferiti in un sito individuato per la procedura.

Come fa sapere la Prefettura reggina, i successivi interventi in calendario sono per domani, venerdì 4 aprile, alle 7, con l’inizio del rimorchio, il brillamento tra le 10 e le 12. Stesse procedure e negli stessi orari poi per martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 aprile.

Le operazioni potranno comportare delle limitazioni temporanee nell’area interessata. La Prefettura raccomanda la massima collaborazione da parte della popolazione per garantire il regolare svolgimento delle attività in totale sicurezza.