Crotone, provvedimenti viabilità cittadina per inaugurazione lavori del porto

Il porto vecchio di Crotone durante i lavori di riqualificazione

Per consentire l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del Porto Vecchio, l'11 aprile il Comune di Crotone ha adottato provvedimenti relativi alla viabilità cittadina.

Tra questi, la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino nel tratto di via C. Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza dei Marinai esclusivamente ai residenti ed all’utenza - per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto - delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada, dalle ore 15 alle ore 24 dell’11 aprile; la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta con rimozione coatta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e il Piazzale Ultras nel medesimo giorno ed orari.

Ed ancora: l’inversione del senso di marcia in via Discesa Bastione Castello da viale Cristoforo Colombo a via R. Geremicca; il divieto di sosta con rimozione coatta, in via Reggio da viale Cristoforo Colombo a Corso Messina, dalle ore 15 alle ore 24 dell’11 aprile.