Crotone, il Procuratore Guarascio al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Domenico Guarascio e Davide Masucci

Nella mattinata dell’8 aprile, il Procuratore Capo della Repubblica di Crotone, Domenico Guarascio, ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone. L’Autorità è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Col. Davide Masucci, da tutti gli Ufficiali alla sede e da una rappresentanza di personale delle articolazioni operative dei Reparti di Crotone e Cirò Marina. A renderlo noto il comando provinciale.

"Nel corso dell’incontro - continua la nota - che ha costituito occasione per illustrare l’organizzazione della Guardia di Finanza nel territorio provinciale e l’azione di servizio svolta nell’ambito dei principali compiti istituzionali derivanti dalle prerogative di polizia economico finanziaria, il Procuratore ha formulato il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Corpo, assicurando la disponibilità di tutto il suo Ufficio.

Al termine dell’incontro il Comandante Provinciale ha ringraziato il Procuratore per l’attenzione dimostrata, confermando la massima collaborazione delle Fiamme Gialle per il contrasto dei fenomeni illeciti di natura economico finanziaria che interessano la provincia pitagorica, garantendo un costate impegno anche su quelli che incidono negativamente sull'ambiente, come il proliferare delle discariche abusive dei rifiuti, anche speciali".