Pallanuoto, Serie C. Smile-Triscelon: big match a Cosenza, ci si gioca il primo posto

C’è grande attesa per il big match di sabato pomeriggio, alle 14, alla piscina comunale di Cosenza tra la Smile e Triscelon, una gara con in palio il primo posto in classifica.

“Sabato vi aspettiamo in tanti, c'è bisogno del tifo delle grandi occasioni, In gioco la testa della classifica di serie C. Tutti in tribuna!”, l'invito della società.

“Quella con la Triscelon è una partita molto attesa, essendo finora l'unica squadra con cui abbiamo perso. Arriviamo a questo match sicuramente carichi e con voglia di riscatto per il risultato dell'andata, la stiamo preparando bene, dobbiamo essere bravi ad affrontare la gara con tranquillità e serenità, mettendo in acqua ciò che il mister ci fa provare in settimana”, spiega Enrico Chiappetta, centroboa della Smile e atleta di esperienza della squadra.

“Sarà sicuramente una partita equilibrata e difficile, anche per questo chiediamo il supporto del nostro pubblico”, annuncia Chiappetta.

Tutti in piscina, dunque, dove l’ingresso è gratuito. Per chi non potesse esser presente si ricorda che anche disponibile la diretta streaming su Youtube, al link https://www.youtube.com/@spazioaqa.