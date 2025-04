Caccia al novellame di sarda nel Crotonese, in un furgone 195 chili sottomisura

Un altro importante carico di novellame di sardina, prodotto ittico come noto sottoposto a stringenti limitazioni di legge, è stato intercettato e sequestrato dalla Guardia Costiera di Crotone, nelle ultime settimane particolarmente impegnata e su questo fronte per contrastarne la pesca ed il commercio illegale.

Nel corso dei controlli, dunque, i militari hanno fermato, lungo la statale 106, nel comune di Cirò marina, un veicolo isotermico che procedeva in direzione Sud. Ispezionato il mezzo vi hanno trovato all’interno numerose cassette in polistirolo contenente il novellame.

Per il conducente è scattata inevitabilmente una sanzione dell’importo di diecimila euro per aver trasportato esemplari di specie ittiche di taglia inferiore rispetto a quella minima di riferimento per la conservazione, in violazione quindi della normativa vigente.

Tutto il prodotto, che è stato quantificato in centonovantacinque chilogrammi, come dicevamo è stato sottoposto a sequestro. Ispezionato dal servizio veterinario dell’Asp di Crotone non è stato ritenuto idoneo al consumo umano, in quanto non è stato possibile stabilirne la provenienza e la sua tracciabilità e, di conseguenza, è stato distrutto.

Con quest’ultima operazione odierna salgono a ben novecento i chilogrammi di novellame di sardina sequestrato dai dalla Guardia Costiera di Crotone solo dall’inizio di quest’anno.