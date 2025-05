Cirò Marina. Lavoratrice in nero ed inadempienze: fioccano le multe

Oltre centro trenta le persone controllate, ventotto risultate con segnalazioni nella banca dati della polizia, altre undici extracomunitarie e per una delle quali è stato redatto un cosiddetto “biglietto d’invio”.

Diciassette, poi i controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti; infine, cinquantasette i veicoli verificati su strada con quattro sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

Sono i numeri delle attività svolte nelle scorse ore dalla Polizia di Stato nel territorio di Cirò Marina, nel crotonese, dove sono state impegnate diverse pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos, così come della Stradale e della Polfer.

Nel dettaglio

In questo contesto, ed entrando nel dettaglio, gli uomini della Polizia Amministrativa hanno effettuato un controllo nei confronti di nei confronti di un locale dove si consumano alimenti e bevande, con annessa una sala giochi e vendita di alimentari.

Qui sono stati identificati due clienti, un romeno ed un turco, ed una dipendente romena che è risultava non essere assunta. Accertata anche la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato.

Per il titolare è scattata una sanzione da 308 euro per non aver esposto il cartello con gli orari di effettivo esercizio, un’altra da oltre 1000 euro per non aver rispettato le prescrizioni impartite in materia di sorvegliabilità esterna dei locali.

Inoltre, gli sono state elevate altre 2000 euro di multa per aver venduto, esponendoli sugli scaffali, dei prodotti alimentari la cui etichetta non aveva le diciture in italiano, il che non consentiva di fornite informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. Contestualmente sono stati sequestrati oltre 29 chili di alimenti e 8 litri di bevande.