Scontro tra due Fiat Panda, una si ribalta. Tre feriti

Uno brutto scontro tra due vetture ha comportato il ferimento di tre persone che una volta soccorse sono state portate in ospedale per i dovuti accertamenti.

È successo stamani su viale del Progresso, a Lamezia Terme. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due Fiat Panda, una bianca e l’altra blu. La prima, dopo l’impatto, è finita ribaltata sulla carreggiata.

A bordo c’era il solo conducente che è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, intervenuti prontamente, ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il suo successivo trasferimento in ospedale.

Sulla Panda Blu, invece, viaggiava una coppia di anziani, anch’essi presi in cura dal personale del 118.

I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la zona e le vetture. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mentre sul posto sono stati presenti gli agenti della Polizia locale per gli adempimenti di competenza ed il personale del soccorso stradale per la rimozione delle vetture incidentate.