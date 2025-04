Musica. Concerto di gala a Montepaone col solista Davide Cerullo

Il maestro Davide Cerullo con l'orchestra

Brillante, intenso, ricco di lirismo: il concerto per pianoforte e orchestra n.2 in DO minore Op.18 di S. Rachmaninov è uno dei più eseguiti dai pianisti per le caratteristiche proprie della sua straordinaria e complessa scrittura solistica.

Riflessi Sonori Piano Festival, ideato e promosso dall’Associazione culturale omonima, con il patrocinio del Comune di Montepaone, propone un Concerto di gala d’eccezione: lo storico pianoforte di Palazzo Cesare Pirrò di Montepaone, incanterà il pubblico il 25 aprile alle 21.

Protagonista il M° Davide Cerullo, con lui il quartetto di archi composta dal M° Fabio Grande (violino), dal M° Gabriel Giannotti (violino), dal M° Luciano Spagnolo (viola) e dal M° Pietro Grande (violoncello).

“Sarà un vero piacere condividere con il pubblico di Riflessi Sonori Piano Festival uno dei concerti per pianoforte e orchestra più amati nella storia della musica” esordisce Cerullo.

“La grande complessità esecutiva dell’opera in questione - aggiunge - è sapientemente messa a servizio della musica, scatenando vibrazioni ed emozioni fortissime nell’ascoltatore, dalla prima all’ultima nota. La formazione, ricostruita ad hoc per l’occasione con gli strumenti ad arco, esprimerà la potenza propria del brano con una lettura ancora più intima, che ci permetterà di gustare un repertorio di tale grandezza, in maniera esclusiva, calati in temi meravigliosi che si sviluppano nei tre movimenti”.

Una fusione magica di sonorità tra il pianoforte e gli archi, quindi, che infondono e scolpiscono, sin dal primo momento, poesia e bellezza nelle orecchie di chi ascolta.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti ma si consiglia la prenotazione al numero 338 9908800 o via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .