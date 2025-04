Lamezia Terme, torna in ospedale la “Buona Pasqua in Oncologia”

Anche quest’anno, nel reparto di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme si terrà l'evento “Buona Pasqua in Oncologia” organizzato dallo stesso reparto.

Dopo l’ottima riuscita dello scorso anno, anche per questa festività il reparto lametino ha deciso di riproporre l’evento festoso a beneficio dei propri pazienti.

L’appuntamento è per giovedì prossimo, 17 aprile, nella sala d'aspetto del reparto dove ci sarà l'estrazione dei numeri per l'assegnazione dei premi ai vincitori.

I prodotti, un uovo di Pasqua gigante, e due ceste con dolci pasquali, donati alla struttura, saranno messi in palio e saranno assegnati con una estrazione, mentre tutto l’appuntamento sarà accompagnato dalla solita animazione che le brave infermiere coordinate dalla capo-sala Gina Primavera, sapranno mettere in atto. Alla Buona Pasqua in Oncologia parteciperanno anche quest'anno i medici che allieteranno il momento in compagnia dei loro pazienti.

Testimonial di quest'anno sarà Francesco Marino, paziente oncologico, già Agente di Pubblica Sicurezza e componente del gruppo sportivo della Polizia di Stato, al quale toccherà estrarre i numeri vincenti. Un momento di svago ritagliato all'interno di un reparto dove è vero si soffre tanto, ma che è capace di regalare anche momenti felici nella semplicità più assoluta.