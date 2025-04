Cutro di nuovo sotto la lente: diversi controlli su strada e in attività

A distanza di circa un mesetto dall’ultima operazione sul campo (QUI), gli uomini della Polizia di Crotone, agli ordini del Questore Renato Panvino, sono tornati nuovamente nella popolosa e vicina cittadina di Cutro, dove hanno eseguito un’imponente attività, impegnando numerose pattuglie e con l’intento, in particolare, di reprimere lo spaccio di droga ed anche di tenere sott’occhio i pregiudicati sottoposti ai domiciliari o i sorvegliati speciali.

In questo contesto oltre mezzo migliaio, esattamente 504, sono state le persone controllate (tra cui 21 extracomunitari e 128 positivi in banca dati) e 270 i veicoli. Diciotto invece le verifiche domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti.

Nel dettaglio

Entrando nel dettaglio, gli agenti della Polizia Amministrativa hanno controllato tre attività commerciali, due bar e una gioielleria. Quanto ai primi due, i titolari sono stati sanzionati (per oltre mille euro) per non aver rispettato le prescrizioni in materia di sorvegliabilità esterna dei locali.

È stato il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos, invece, ad identificare i 21 stranieri, redigendo un biglietto di invito per una nota di rintraccio.

Un’attività questa che ha lo scopo di verificare l’esatta corrispondenza tra la documentazione presentata all’atto del rilascio del permesso di soggiorno e l’effettiva domiciliazione degli stessi oltre alla risultanza di una reale posizione lavorativa.

La Divisione Anticrimine, insieme ai colleghi Squadra Mobile, ha effettuato invece diciotto controlli ad altrettanti soggetti considerati pericolosi sottoposti a detenzione o agli arresti domiciliari.

Le attività su strada

Gli uomini delle Volanti, invece, hanno effettuato una serie di posti di controllo, identificando 192 persone, di cui 48 con precedenti di Polizia, e controllando anche 111 veicoli.

I loro colleghi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato invece altri posti di controllo, identificando 186 persone, 58 con precedenti, verificando 105 mezzi ed elevando una sanzione al Codice della Strada.

La sezione di Polizia giudiziaria della Stradale ha eseguito due controlli amministrativi, uno in una attività di riparazioni meccaniche e un’altra in una officina; hanno inoltre verificato tre persone, di cui due con precedenti, e 23 veicoli.

Infine, la Ferroviaria ha effettuato dei posti di controllo identificando 73 persone, delle quali 20 con precedenti, controllando 31 veicoli, procedendo a una contestazione al Codice della Strada e procedendo alla sospensione dalla circolazione di un veicolo.

L’operazione

L’operazione è stata condotta dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, dal personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos, dell’Upgsp, della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.